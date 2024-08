Alcón dice que el presidente Arce ajustará su gabinete cuando necesite, pero no hay una fecha

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este lunes que “se ha ido especulando demasiado” acerca de una supuesta crisis de gabinete; sin embargo, aseguró que no hay ninguna fecha establecida para un posible ajuste del equipo de colaboradores del presidente Luis Arce.

“Creo que no corresponde el término de crisis de gabinete. El presidente lo ha demostrado durante estos años, cuando él necesite hacer los ajustes a su equipo, lo va a hacer, él lo va a realizar, (pero) no existe una fecha, no existe”, enfatizó.