Alcón dice que se “obliga” a los del Trópico de Cochabamba a bloquear en otros sitios y Evo asegura que “el pueblo” está indignado

“La salida siempre va a ser el diálogo y pedirles, una vez más, que reflexionen, no necesitamos convulsionar y desestabilizar el país (…). Les pedimos una vez más que se levanten las medidas de presión, no sacrifiquemos y no se obligue a los hermanos del Trópico trasladarlos hasta distintos puntos para que bloqueen al país, ese es el llamado que hace el Gobierno”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa en Cochabamba.