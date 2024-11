Ampliado de emergencia del MAS concluye exigiendo la renuncia de magistrados del TCP y asegura que Evo está habilitado

“Estoy sugiriendo, no estoy imponiendo compañeros. Si queremos hacer revolución, lo vamos a hacer, pero no nos mintamos, firmaremos el membretado, ahí sabremos quiénes vamos y quiénes no vamos”, indicó Santos.



Ante esa propuesta, Evo respondió: “Vamos a planificar la marcha a Sucre, vamos a planificar con los dirigentes evaluando la situación política”.



El tercer punto pide al Gobierno nacional y organismos internacionales que investiguen a los responsables del presunto atentado que sufrió Evo el 27 de octubre. El exmandatario reveló que ya cuenta con la nómina de quiénes supuestamente le dispararon aquel domingo.



“Tenemos la nómina de quiénes nos dispararon, de quienes estaban ese día, la misma Policía nos dijo, todo se sabe, el mundo es chico. A ver si dan con los responsables”, dijo.



La cuarta demanda apuntó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), instancia a quien se pidió que reconozca el congreso de la facción ‘evista’ del MAS realizado en octubre de 2023. La quinta demanda exhortan al Gobierno nacional a través del Ministerio de Economía brinde ayude a los prestatarios que están a punto de “perder su casa”.



Ante los pedidos de los sectores para que el presidente Arce presente su renuncia si no resuelve la situación económica, Evo dijo que le sorprendió la cantidad de intervenciones en ese punto y en ese sentido indicó que no comparte con ese pedido, pero que lo respeta.



Finalmente, expresaron su rechazo a la privatización del litio y anunciaron que desde el trópico reactivarán el comité de defensa. Evo llamó a la unidad a las organizaciones sociales para avanzar en las determinaciones.