Andecop anuncia posible incremento de pensiones escolares tras alza salarial

La Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) anunció su intención de incrementar las pensiones escolares a partir del 1 de mayo, en sintonía con el alza salarial decretada por el Gobierno para este año. El anuncio ya generó el rechazo de padres de familia y autoridades educativas, quienes señalan que no existe autorización para tal medida. Antonio Villena, representante de Andecop, explicó que el incremento se enmarcaría en los porcentajes establecidos para el alza salarial de 2024, que oscilan entre el 3% para el salario básico y el 5,85% para el mínimo nacional.

Sin embargo, aclaró que la decisión final sobre el porcentaje de aumento recaerá en cada colegio , por lo que no sería uniforme para todos. Afirmó que se buscará llegar a un entendimiento con los padres mediante la socialización de la medida.

Por su parte, Raúl Córdova, secretario de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares, rechazó rotundamente la decisión de Andecop, argumentando que el 80% de los padres no se beneficia del incremento salarial al no ser trabajadores dependientes. Además, recordó que la resolución ministerial 01/2024 prohíbe el aumento de las pensiones para este año.



En la misma línea, el viceministro de Educación Regular, Manuel Tejerina, calificó el posible incremento como un "atentado contra la economía de las familias" y reiteró que no existe autorización para tal medida.