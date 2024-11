Andrónico defiende a bloqueadores y acusa al Gobierno de tener “el mayor porcentaje de atropellos a indígenas”

“Lamentablemente, el actual gobierno, tiene en su cuenta, de los últimos 20 años, el mayor porcentaje de atropello y vulneración a los pueblos indígenas, a los campesinos , me apena mucho que la dirigencia esté perseguida”, dijo Rodríguez en un acto realizado el jueves en la población de Peñas, departamento de La Paz.

“ Desde el Gobierno se equivocaron con muchas medidas, lamentablemente, dividiendo a pueblos indígenas, organizaciones, sectores, interviniendo con policías, amenazando, sentenciando, deteniendo, (pero) no es el camino correcto aquello; debemos empezar, definitivamente, a unificar”, afirmó.

“No tengan miedo, hermanos, cuando estamos en el camino correcto, no hay nada que se ponga al frente (…) Debemos, nuevamente, reivindicar el sentimiento y las necesidades verdaderas del movimiento popular de todo el país, ahora es cuando (…), ahora es tiempo de los campesinos, es tiempo del movimiento popular, no estamos tan bien en este momento a nivel nacional”, sostuvo.