Andrónico niega "plan maquiavélico" para derrocar a Arce y pide "diálogo abierto"

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, negó este miércoles ser parte de un “plan maquiavélico” para llegar a la presidencia del Estado mediante un “golpe de Estado” o la renuncia del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.



“Quiero expresar con mucha vehemencia que no soy parte de ningún plan y no me voy a prestar a este hecho de supuesto plan maquiavélico que desembocaría en un golpe de Estado o la renuncia del presidente y vicepresidente como afirma el Gobierno”, dijo.