Andrónico Rodríguez ratifica sus polémicas declaraciones y dice “no más hombres inocentes en la cárcel”

En medio de una serie de críticas en su contra por considerar que la Ley 348 es una normativa “antihombres”, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, insistió este jueves que fue malinterpretado, pero también ratificó que no es posible que existan inocentes encarcelados y feminicidas o violadores en la calle.

“Esta ley, seremos sinceros, está destruyendo familias, es un gran avance, (pero) a través de esta ley, operadores de la justicia, están convirtiendo (o construyendo) una especie de instrumento de extorsión y de chantaje, no más hombres inocentes en la cárcel, no más feminicidas, asesinos y violadores en la calle”, remarcó.

Señaló que una ley no puede confrontar familias, tiene que buscar la paz social, tiene que resolver el conflicto, no provocar o incendiar más.

“Por eso ayer, en mi declaración, dije ‘antihombres’, porque el hombre, por ser simple y llanamente hombre no es violento, hay que decir las cosas por su nombre: a un asesino no se le puede llamar hombre”, justificó.

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348) está vigente en Bolivia desde 2013 y ahora se la intenta modificar porque, según Rodríguez, cada vez se evidencia que, en su aplicación, se están cometiendo abusos “excesivos y extremos” en contra de algunos hombres.

“El hombre y la mujer no somos mundos aparte, somos una complementación mutua, no podemos construir una sociedad con una legislación o normativa que se interprete de tal manera que se pone a favor de uno y en contra de otro. (Por eso) ayer expresé que me excuso si han interpretado mal mis palabras y ratifico que sí interpretaron mal, lo hicieron de mala fe”, afirmó en una conferencia de prensa.

Enfatizó que él no podría estar, de ninguna manera, en contra de la lucha histórica de las mujeres, como algunos grupos lo están acusando. “Pero yo me pregunto: cuando se dice ‘esta fue una lucha’, ‘esta es una defensa’, ¿lucha contra quién?, ¿contra los hombres?, ¿defensa contra quién? Por supuesto, sí la lucha en favor de los derechos; por supuesto, sí la defensa en contra de la violencia”, agregó.

Consideró que, a través de la cuestionada norma, se está “aislando y separando” a las mujeres para ponerlas en contra de los hombres.

“Muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero hay que decir las cosas por su nombre: el que mata no es un hombre, es un asesino, es un feminicida; el que viola no es un hombre, es un violador, es un delincuente, es un cobarde”, insistió.







“La violencia no tiene género, separemos las cosas. No es posible, teniendo una ley, la 348, que existan miles de denuncias que no se hayan resuelto, existan decenas, cientos y miles de denuncias falsas; (no es posible que) habiendo una ley que protege el derecho de las mujeres, existan hombres inocentes en la cárcel y violadores, feminicidas o asesinos en las calles”, continuó.



Por tanto, en su criterio, hay que hacer una “radiografía y una revisión integral” de la Ley 348, que reconoció que “es un gran avance”, pero que se la debe mejorar porque asegura que “no está cumpliendo con sus objetivos” y “prácticamente se está aplicando la presunción de culpabilidad”.

No obstante, “los principios básicos de la Constitución (establecen los) principios de igualdad jurídica y el principio de inocencia, pero (en este caso no pasa aquello). Con una denuncia falsa, la mujer (dice que) este hombre me golpeó, me insultó y, bueno, el hombre golpeador entra (a la cárcel) y tiene que estar ahí un año, dos años, hasta demostrar su inocencia”, sostuvo.

Entonces, consideró que el Estado y el sistema fallaron aprobando una ley sin acompañarla con políticas públicas.

También aseguró que una ley no va a reducir la violencia cuando ésta se produce desde la adolescencia y en ese sentido instó a educar “al niño de hoy para no castigar al hombre de mañana”.

Además, “para mí, estos esquemas de machistas y feministas, son construidos de manera ideológica para someter. Un mejor país no se construye con más machistas para someter a más feministas o mujeres (…). Oiga, estos esquemas de construcción de más hembras, más machos, más machistas, más feministas, está dividiendo al país”, alertó.