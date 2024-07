Andrónico se muestra predispuesto a tratar en Senado, el proyecto que anula primarias

El presidente del Senado y legislador de la línea evista del MAS, Andrónico Rodríguez , aseguró que tiene toda la predisposición para poner en la agenda de temas del Senado el “Proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias ”. El legislador no garantizó su aprobación, porque eso no depende de él sino del pleno camaral y de Diputados, señaló.

“Yo estoy, por supuesto, en total predisposición de poner en agenda, de poner a consideración del pleno (el proyecto). Yo no puedo adelantarme (si) voy a aprobar o voy a rechazar (el proyecto de ley). Esa no es mi función. Yo tengo que dirigir y poner en consideración (del pleno) todos los proyectos de ley que lleguen al Senado”, dijo Rodríguez.

El legislador también hizo notar que antes que ese proyecto pase al Senado, debe ser analizado, tratado y aprobado en la Cámara de Diputado s, instancia que hasta la fecha no ha convocado a sesión para tratar este proyecto con prioridad.

“Esto no es para fin de año, el tiempo no va a dar, tiene que ser (aprobarse) mínimamente el 15, 16 de agosto; pero, si en Diputados se agarran (el proyecto de ley) hasta el 10 o15 de agosto, nosotros ya no tendremos tiempo y, con seguridad, van a querer culpar a la Cámara de Senadores, por eso advertimos que estamos en toda la predisposición”