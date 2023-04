Áñez califica de un “show” la búsqueda de su declaración por los nuevos procesos en su contra

La expresidenta Jeanine Áñez consideró que es un “show” la búsqueda de su declaración ante la Fiscalía por las muertes en la crisis de 2019 porque asegura que debe ser procesada mediante un juicio de responsabilidades en su condición de exmandataria y no por la vía ordinaria como ahora se procede.

“Un primer elemento es que no voy a declarar porque ustedes no son competentes para juzgar a una expresidenta porque me corresponde un juicio de responsabilidades y un segundo elemento es que este show ya lo pasé ante la Fiscalía General del Estado hace más de un año y por la misma causa ante el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa”, respondió Áñez a la Fiscalía el miércoles, según documentos publicados por la misma exmandataria en sus redes sociales.