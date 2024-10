Áñez en el Día de la Mujer: “Soy objeto de una afrenta oprobiosa de muchos frentes”

Agregó que también, en el frente de la política, recibió “el escrutinio público del fraude o del delito que cometieron otros” durante su gobierno y que ahora la “cobran” como si ella hubiera sido la culpable, “lo que no sucede con el presidente hombre a quien no le atribuyen los delitos cometidos por sus colaboradores”.

“Mis visitas son muy limitadas. Hacer ingresar una visita que no apellide Áñez es un trámite difícil y engorroso; tener una visita del ámbito político es una misión compleja y no es que la clase política esté compitiendo por venir a visitarme, pero alguna vez que he solicitado el ingreso de un personaje conocido, esa solicitud no mereció ni siquiera una respuesta”, lamentó.