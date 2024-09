Ante la marcha del evismo, el TSE ratifica que “no actúa bajo ningún tipo de presión”

Mientras la marcha liderada por el expresidente Evo Morales avanza rumbo a La Paz, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, reiteró este miércoles que esa instancia no actúa bajo presión.

“ El Órgano Electoral no actúa bajo ningún tipo de presión ; sin embargo, nos llama la atención que se hable de habilitación e inhabilitación (de candidatos) cuando no se está en un proceso electoral”, dijo.

Entonces, “mientras no exista un proceso electoral en curso, no exista una convocatoria o un calendario electoral, no se podría hablar de candidaturas”, sostuvo.