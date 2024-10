Antes de la conferencia del Ministro de Gobierno, Evo se anticipó a decir que es "falsa" la versión de la autoridad

La autoridad informó que ya fue presentada una denuncia por intento de asesinato porque, incluso, un policía resultó herido después de haber sido atropellado por el vehículo de Morales, que se dio a la fuga del operativo.



Pero, “si hubiera sido así, ¿por qué su equipo de élite militar y policial disparó más de 18 veces en contra de los vehículos donde precisamente yo me trasladaba a Radio Kawsachun Coca? Tenemos información verídica de que en las últimas 48 horas no se realizó ningún operativo antidroga en el Trópico, sea de Umopar Nacional, GIOE o FELCN, menos con algún herido”, agregó Morales.



El exmandatario señaló que también verificó si en algún sindicato se realizó una acción policial y “tampoco hubo nada”.



“El silencio del gobierno (hasta ahora) se debe a que quieren tapar con mentiras y ocultar su intento de acabar con mi vida. Repetimos, si (el presidente) Luis Arce no dio la orden, debe destituir y procesar inmediatamente a Eduardo Del Castillo y a Edmundo Novillo (ministro de Defensa)”, puntualizó.