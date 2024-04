Antes de morir envió mensajes y pidió ayuda; pero no pudieron salvar al exgerente de YLB

El único fin del proceso que se ha iniciado en nuestra contra, es justificar y ocultar el rotundo fracaso de la estrategia ilusoria de extracción directa de litio (EDL) que adoptó arbitraria e irresponsablemente YLB y el actual gobierno desde el año 2021, abandonando y desprestigiando el proceso de cristalización fraccionada en piscinas de evaporación solar, que se vino ejecutando hasta fines del año 2019, en cumplimiento de los contratos del BCB. Hasta fines del 2019 se construyeron e impermeabilizaron más de 90 piscinas hasta la línea 12, de las cuales, según información de YLB, 18 piscinas estarían sin operación. Se menciona que, debido a la falta de esas 18 piscinas, las plantas industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio no tendrían la suficiente materia prima para alcanzar su capacidad. Sin embargo, no mencionan que desde el año 2021 tenían la OBLIGACIÓN de concluir las 64 piscinas faltantes, que corresponden de la línea 13 a la 20 y buscar alternativas de reparación de esas 18, pero no lo hicieron, no impermeabilizaron siquiera una sola nueva, las abandonaron y desprestigiaron. Esas 64 piscinas faltantes representan el 40% de la materia prima, que en los últimos cuatro años no se ha estado produciendo. Reitero, las abandonaron por adoptar la falsa ilusión de EDL, como una supuesta alternativa rápida para producir grandes volúmenes, incluso se habló de alcanzar 100.000 toneladas de carbonato de litio para el 2025. Constataron que todavía no son viables grandes plantas industriales vía EDL y se percataron, tardíamente, que podrían ser viables sólo pequeñas plantas piloto, que hasta la fecha no existen. Esta es la verdadera dimensión de lo que se pretende ocultar.



Hoy pretenden mellar nuestra dignidad buscando incriminamos forzadamente con hechos de corrupción. El ingeniero Luis Alberto Echazú y mi persona, tenemos un profundo compromiso revolucionario y honesta trayectoria al lado de los trabajadores y las aspiraciones del pueblo boliviano desde nuestra adolescencia.