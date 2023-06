Aparatoso accidente deja cuatro muertos en Cochabamba, el chofer culpa a los frenos

"El caso se encuentra en proceso de investigación y seguramente en el transcurso de los días vamos a determinar las causas del hecho. No tenemos una información para presumir, puesto que tiene que ser el trabajo técnico el que determine las causas del accidente, no queremos dar mayores datos al respecto para no entorpecer el trabajo de los investigadores”, afirmó el jefe policial.

“El freno se ha entrado. Como estaban cruzando estudiantes, no iba a atropellarlos; he tenido que seguir avanzando y me he salido a la avenida. Se han reventado los frenos, no se podía hacer nada, (…) que me disculpen, no fue mi intención, quién se levanta a matar a alguien, nadie, ha sido una falla mecánica”, dijo a Unitel.