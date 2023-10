Apartadas de CC ven persecución; arcistas niegan acercamiento

A días de definirse la directiva camaral, los nuevos jefes de bancada y de comisiones, la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) se divide en medio de acusaciones y denuncias. Mientras el jefe de bancada, Enrique Urquidi, ratificó la expulsión de ocho legisladores por no cumplir normas internas y presuntamente alinearse al bloque arcista del MAS, dos de las diputadas excluidas dicen que él “no tiene esas atribuciones” y lo denunciaron penalmente por acoso y violencia política.



En tanto, diputados renovadores del MAS negaron cualquier acercamiento con los expulsados, pero se muestran solidarios, señalan que los excluidos sólo hacen su trabajo y arremetieron contra la bancada opositora acusándola de radical.



Urquidi, ratificó a EL DEBER que se apartó a ocho parlamentarios: cuatro titulares y cuatro suplentes de la bancada opositora porque “se incumplió la línea orgánica y respaldaron la votación del presupuesto institucional que nos parece un insulto dada la crisis de los bolivianos”. El legislador aseguró que la decisión“fue plenamente respaldada” por el presidente de la alianza CC, Carlos Mesa.



Se trata de los diputados titulares: Ronald Huanca López, Mariel Peñaloza Lema, Daniel Prieto Tomelich, Mónica Sofía Torres Campuzano. Junto a ellos fueron echados los diputados suplentes: Krupskaya Adhair Oña Sánchez, Doris Claudia Torres Antezana, Herbert Taboada Pérez y Linda Leslie Vega Vallejos.



Krupskaya Oña y Mónica Torres, rechazaron ayer las acusaciones de Urquidi, dijeron que esa “expulsión” debería estar firmada por el presidente de la alianza de CC, Carlos Mesa y no por un diputado, por más que éste ocupe el cargo eventual como jefe de bancada.



En ese marco, denunciaron que desde hace tiempo son víctimas de constantes ataques de Urquidi y otros legisladores de su bancada, “hasta de diputadas mujeres”, y es por lo que ayer presentaron una denuncia penal en la Fiscalía contra Urquidi a quien acusan de acoso y violencia política.



“En Comunidad Ciudadana se ha desatado una persecución interna de la que nosotras somos víctimas. Queremos aclarar que somos opositoras, no somos ni evistas ni arcistas (…) el señor Urquidi al estilo masista se vuelve juez, parte y verdugo, tratando de expulsarnos a nosotras y a dos días de celebrar el Día de la Mujer, él nos da este regalo: violencia, acoso y persecución política”, dijo la diputada Oña.



¿Usted apoyó con su voto la ley del presupuesto institucional de Diputados, como afirma Urquidi?, fue la consulta de EL DEBER a la diputada Torres, quien aseguró que no y que “por conducto regular” envió la foto de su voto a su jefa de bancada, Marina Morales. “Pero no entiendo qué es lo que ha pasado que mi nombre figura en la lista de expulsados, sin embargo, como mi nombre está ahí estoy asumiendo defensa”.



Torres dijo que lo único que pidieron los diputados suplentes, ahora expulsados, fue un Asesor de Gestión Parlamentaria (AGP), funcionario que solo tienen los titulares. Aseguró que ninguno apoyó el aumento de presupuesto institucional.



Oficialistas



El jefe de bancada del MAS, del bando ‘arcista’, diputado Andrés Flores, aseguró a EL DEBER que no tienen ningún acercamiento con sus colegas de CC que fueron expulsados.



“De ninguna manera hicimos ese pacto. Como jefe de bancada jamás tuvimos ninguna reunión, no tengo ningún conocimiento de ese supuesto pacto que tildan los de Comunidad Ciudadana. Yo solo digo que hay diputados que quieren trabajar por su país”, dijo Flores y agregó que él también fue “expulsado” de su partido “en el supuesto congreso del MAS”.



Por su lado, el diputado Rolando Cuéllar, del bloque ‘arcista’, dijo que más bien existe una alianza entre bancadas “radicales” del MAS en alusión a los ‘evistas’, junto a los de CC y de Creemos “son los que se oponen a todos los proyectos de ley”. Negó que exista acercamiento con los expulsados.



El asambleísta Cuéllar dijo que así como en el grupo de los radicales del MAS, en CC existe “una dictadura” que obliga a seguir una línea que no siempre tiene el respaldo de los diputados. “No se puede expulsar por aprobar proyectos de ley que benefician al pueblo boliviano. Se ve claramente una alianza entre Carlos Mesa y Evo Morales”.