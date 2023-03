Aprueban acuerdo que permitirá a bolivianos recurrir a consulados de países del Mercosur

La Cámara de Senadores sancionó el Proyecto de Ley 076/2022-2023 que ratifica el acuerdo del Mercosur que permitirá a los bolivianos que se encuentren en un tercer Estado acceder a la protección y asistencia de cualquier representación consular de los países del bloque, en caso de que no existiera una legación del Estado Plurinacional, según la Agencia Boliviana de Información.



El acuerdo, denominado “Sobre el mecanismo de cooperación consular entre los Estados partes del Mercosur y Estados Asociados” fue firmado el 16 de julio de 2019, en la ciudad de Santa Fe, Argentina, y permitirá ampliar el alcance de la atención consular que brinda el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia a los connacionales en los países donde no tiene una representación formal.



“Los mecanismos de cooperación previstos en el acuerdo nos permitirán recurrir a los consulados de los países que forman parte del Mercosur para dar asistencia y apoyo necesarios a los bolivianos en el exterior”, afirmó el canciller Rogelio Mayta cuando fue a explicar los contenidos de la norma al Legislativo.



Los países del Mercosur aplicarán este acuerdo en situaciones de emergencia, necesidad o alta vulnerabilidad, calificada y comprobada por el representante consular correspondiente, cuando se trate de niñas, niños y adolescentes acompañados o no, personas vulnerables, tales como víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas de trata de personas, y personas en estado de indigencia, entre otros; cuando un nacional de una de las partes se encuentre privado de su libertad, siempre que lo solicite el Estado de la nacionalidad de la persona afectada.



También se podrá aplicar en caso de repatriación de personas en estado de alta vulnerabilidad, a petición del Estado de la nacionalidad de la persona afectada; ante catástrofes naturales o antropogénicas, siempre que lo solicite el Estado de la nacionalidad de la persona afectada y ante la necesidad de intercambio de información relacionada con legalizaciones de documentos, cuando las partes así lo requieran, a fin de confirmar su autenticidad.



Sancionada la norma, el Gobierno nacional debe promulgarla y formalizar el Depósito del Instrumento de Ratificación del Acuerdo.



El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En función de que el Tratado de Asunción está abierto a la adhesión de otros Estados miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, Venezuela se constituyó en el primer país latinoamericano en adherirse al tratado constitutivo, en 2006, y Bolivia, en 2015.



El protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur ya fue firmado por la totalidad de los Estados partes en 2015. Los congresos de Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela (país que fue suspendido de este bloque) aprobaron el ingreso de Bolivia. Sólo resta que lo haga el Congreso de Brasil.



En su condición de país asociado, Bolivia participa de los diferentes foros del bloque subregional y puede hacer uso de la palabra, pero no interviene en la votación.



Cuenta con arancel cero para el comercio de diversos productos en los países del Mercosur.