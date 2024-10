Arce: De no levantar los bloqueos, el gobierno "ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano"

Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), informó que la denuncia que presentó hace unos días contra Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado, en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz fue remitida a Cochabamba. Para el profesional, esta es una muestra clara que el gobierno se está 'lavando las manos'.

"Resulta que en la Fiscalía no nos dan una respuesta concreta, nos dan un papelito en el que indica que nuestra denuncia fue remitida a Cochabamba, y (que) debemos ir hasta allá para conocer cómo va el caso", aseveró Cuéllar, la tarde de este miércoles.



El rector remarcó: "Los hechos ocurrieron en Yapacaní, donde tenemos una Facultad. Pero esperemos que ahora Yapacaní no pertenezca a Cochabamba. Vamos a tener que trasladarnos a Cochabamba, a cerciorarnos que esté en la ciudad capital y no en Ivirgazama".





Para Cuéllar, el mismo Evo admitió que disparó a uno de lso vehículos. "Pero, le siguen teniendo miedo, se están lavando las manos; el Ministerio Público no quiere cumplir su función, le están rehuyendo al problema, cuando hay pruebas contundentes que dan de hecho la aprehensión de Evo, pero nadie quiere hacer nada".

Hace unos días Cuéllar presentó una denuncia formal contra el expresidente Evo Morales, acusándolo de “alzamiento armado”, “terrorismo” y “asociación delictuosa”. La medida surge tras varios días de bloqueos ejecutados por sectores afines a Morales, quienes exigen la renuncia del presidente Luis Arce y, según Cuéllar, afectan la estabilidad del país.



“El Gobierno solo se queja en los medios de las acciones de Morales, pero no toma medidas concretas”, afirmó Cuéllar, quien señaló la falta de respuestas oficiales ante los incidentes registrados en los bloqueos, donde incluso hubo ataques a policías. “Lo que hace Evo Morales es terrorismo vivo”, sostuvo el rector.