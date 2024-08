Arce envía las preguntas reformuladas del referéndum al TCP y Lima le pide pronunciarse hasta antes del sábado

Agregó que ahora, por ley, el TCP tiene 15 días para responder, pero si se cumpliera ese plazo, ya no se podría realizar el referéndum el 1 de diciembre junto a las elecciones judiciales debido a que el plazo fatal para eso vence el próximo sábado.

“El plazo fatal, para que emitamos un decreto supremo, es este sábado 31 de agosto y si el Tribunal Constitucional no se pronuncia hasta antes del sábado, el referéndum no podrá llevarse adelante debido a que no habremos podido cumplir con un mandato de la ley, que es agotar el trámite previo hasta 90 días antes del 1 de diciembre”, explicó.