Arce está preocupado porque dice que en la Asamblea se quiere “pisotear” un acuerdo priorizando “temas políticos”

Sin embargo, “allá estos asambleístas nacionales (de la oposición y del evismo) lamentablemente lo único que hacen es velar por sus propios intereses, no les interesa el pueblo boliviano, no les interesa responder a quienes han votado por ellos, (sólo) les interesa sus propios intereses políticos, nada más; eso nosotros deploramos, eso no es trabajar por el pueblo, eso no es tener compromiso con el pueblo”, insistió el mandatario.