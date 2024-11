Arce inaugura el Congreso de Educación para “corregir errores del pasado” y cuestiona la aprobación “automática”

Arce señaló que se debe avanzar en ese proceso tomando en cuenta que, en la actualidad, “el planeta está avanzado aceleradamente hacia la inteligencia artificial ” y en otros conocimientos que requieren de la especialización. “Hoy en día ya no necesitamos todólogos”, enfatizó.

En ese sentido, consideró que incluso se debe empezar por mejorar la formación de nuestros maestros. “Hay que ser más exigentes en su formación, en las notas, en el aprendizaje. No se tiene que ingresar a la normal (…) fundamentalmente para lograr un empleo seguro. La educación no es para dar pegas , (…) tienen que haber maestros absolutamente comprometidos”, sostuvo.

Exigencia a escolares

Subrayó que se debe exigir un mejor rendimiento a los niños, desde el primer curso de su formación. “Parece ser que el que tengan que aprobar automáticamente, no es una solución para que ellos mismos, desde un inicio, se exijan”, afirmó.

“Hay que ser más exigentes, la exigencia no es mala, porque si no exigimos (…) se acostumbran a hacer lo estrictamente necesario para aprobar la materia y no avanzar más”, dijo.