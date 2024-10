Arce moviliza al Ejército para detener a incendiarios y evistas levantan bloqueos

“Nos vamos dando cuenta que, lamentablemente, estos fuegos están siendo provocados y, por lo tanto, convocamos a nuestra Policía Nacional y al propio Ejército que ya está haciendo patrullajes por carretera, a detener a todas estas personas que están generando incendios que están generando esta zozobra no solo en Santa Cruz de la Sierra, sino en varias otras poblaciones y aparte del Beni”, anunció Luis Arce en el aeropuerto El Trompillo.

El secretario general de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Joel Huarachi, reveló que sus comunarios reportaron el desplazamiento de personas no identificadas en los municipios de San José de Chiquitos y Roboré, minutos de observar la presencia del fuego . Eso sí, el dirigente señaló que estas personas serían interculturales ligados a Evo Morales. El exmandatario lanzó duras críticas a la pausa ambiental esta misma semana.

Arce, por su lado, pidió a la Fiscalía que actúe para investigar y sancionar a los responsables de las quemas. “Si no hacemos esta tarea no vamos a dejar precedentes y que el pueblo boliviano no acepte para nada que se estén generando estas quemas innecesarias y este clima tan negativo en nuestro país”, expresó.