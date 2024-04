Arce mueve sus fichas en el Órgano Electoral en medio de la pelea por el poder masista

Estaba a punto de llorar. Sus ojos la delataron. Dina Chuquimia , quien hasta ayer fue vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) había recibido la noticia de su destitución. Habló poco y en ese momento aún no conocía el detalle del Decreto 5141 con el que se selló su nuevo destino. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo horas más tarde que ella “asumirá otras funciones”.

“La sala plena (del TSE) continúa, no se ha movido absolutamente nada porque viene de un proceso de preselección que tiene con la Asamblea Legislativa. Cada cual está asumiendo su trabajo, su función”, declaró ayer la viceministra Alcón para subrayar que el cambio materializado ayer fue a merced de una atribución de Arce . Pidió evitar especulaciones.

Chuquimia llegó a Santa Cruz de la Sierra más temprano para participar del Encuentro Internacional de Justicia Electoral que tuvo lugar en el Hotel Camino Real. En las puertas de esas instalaciones la estaba esperando el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, quien le avisó que ya no era vocal por el mandato del decreto que Arce había firmado un día antes, el 3 de abril. Ahí se enteró y, entonces, no supo explicar las razones del cambio porque no tenía conocimiento del alcance de esa determinación ni del decreto.