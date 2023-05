Arce pide apoyo a sectores y alcaldes para "hacer cuerpo" y desbloquear leyes en la Asamblea

El presidente Luis Arce volvió a quejarse este martes en un acto público por la no aprobación de varias propuestas de leyes en la Asamblea Legislativa y esta vez, incluso, consideró que se debe “hacer cuerpo” entre todos para que dichos proyectos sean desbloqueados.

“Hay muchas demandas, todos nos piden todo, (sin embargo) tenemos muchas leyes que están durmiendo en nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, tenemos muchas leyes que algunos asambleístas, de nuestro propio instrumento político, no están aprobando ”, dijo Arce durante la entrega de un sistema de distribución de líneas eléctricas en Camargo, Chuquisaca.

Enfatizó que las obras no son para el Presidente o el Vicepresidente, sino que son para “resolver los problemas del pueblo boliviano (…) que está pidiendo y clamando proyectos”.

“Nada más ese es nuestro trabajo, (es decir sólo) administramos la plata, que no es nuestra plata, no es de los asambleístas, no es del Gobierno nacional, esa plata es del pueblo boliviano”, apuntó.