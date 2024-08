Arce reconoce que hay “múltiples problemas” e insta a identificar a gente sin compromiso en ministerios

“Nuestro proceso exige de todos los ministros un trabajo arduo donde no miramos la hora, donde no miramos absolutamente ninguna restricción (para) cumplir con el compromiso que tenemos con todo el pueblo boliviano, que está cifrando las esperanzas en nuestro gobierno para resolver los múltiples problemas que estamos enfrentando , gran parte de ellos heredados , pero que es nuestra obligación resolverlos”, afirmó el mandatario.

“Somos un Estado grande donde no todos, lamentablemente, tienen el mismo compromiso, la misma convicción de trabajar con las manos limpias y hacer las cosas bien. Hay lamentablemente gente que no viene a trabajar, gente que no viene con compromiso y esa es la que hay que identificar, esa es la que no puede estar trabajando en nuestros ministerios y nuestras entidades”, señaló.