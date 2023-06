Arcistas apuestan por la ratificación del ministro Del Castillo; oposición y evistas piden su destitución

La censura del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en la Asamblea Legislativa, generó una serie de reacciones en el terreno político del país entre quienes consideran que debería ser ratificado en su cargo por el presidente Luis Arce y quienes creen que debe ser destituido.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar, del ala arcista, afirmó que la censura a Del Castillo “solamente ha sido un saludo a la bandera” porque recordó que hay una sentencia constitucional que no obliga al presidente Luis Arce a destituirlo.

“El Presidente puede ratificarlo mediante esta sentencia constitucional, (…) no nos afecta en nada esta censura, no creo que el Presidente lo destituya porque hay una sentencia constitucional que no lo obliga, en ese sentido, claramente (la censura) ha sido un saludo a la bandera”, señaló Cuéllar.

En el mismo sentido, las juventudes del área urbana del MAS, en Santa Cruz, salieron a respaldar al ministro Del Castillo y aferrarse a la citada sentencia constitucional para que se mantenga en el cargo.

“Nosotros expresamos nuestro total apoyo y respaldo a nuestro ministro, repudiamos el acto de la derecha de desestabilizar a nuestro gobierno, también condenamos a aquellos diputados (del oficialismo) que se han aliado junto con la oposición para buscar la censura de nuestro ministro, (es decir) un porcentaje de legisladores (del MAS) que pueden identificarse como evistas”, dijo Jhoana Quiroz, presidenta de esta organización de juventudes.

Agregó que “el camino correcto” es la ratificación de la cuestiona autoridad gubernamental en su cargo porque, en su criterio, “vino realizando una excelente labor (…) en la transformación de la Policía”.





Sin embargo, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga señaló que “sería una cobardía por parte del Presidente si es que decide volver a colocar” a Del Castillo como ministro de Gobierno.



“Aquí se sentó un precedente histórico, en ese contexto, el presidente Arce tiene que mostrar valentía y tiene que destituirlo inmediatamente a este ministro; la Asamblea Legislativa ha decidido que Eduardo del Castillo se vaya y si es que no se va, el presidente Arce no escucharía al primer poder del Estado”, sostuvo.

La diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar también pidió la inmediata destitución del ministro Del Castillo y exigió “a Luis Arce que no vaya a encubrir a este personaje nefasto que tanto daño hizo a la democracia, atentó contra los derechos humanos y ha perseguido (a muchos opositores)”.

El expresidente y líder de CC, Carlos Mesa, felicitó a su bancada por promover y lograr la censura del Ministro de Gobierno “por su ineficiencia, poca transparencia y rol nefasto en la persecución a la oposición democrática” y subrayó que “el Presidente debe cumplir el mandato constitucional de excluirlo del Gabinete sin demoras”.

A su vez, el diputado de CC Marcelo Pedrazas agregó que la censura de esta autoridad “es una victoria para los bolivianos” y consideró que “la dignidad no tiene precio”.

Ahora “nosotros vamos a presentar una resolución a la Asamblea Legislativa para que interprete la decisión del Tribunal Constitucional con relación al efecto de la censura, porque la sentencia constitucional no habla de que no tiene que tener un efecto, instruye a la Asamblea para que pueda normar ese efecto y el efecto, obviamente, va a ser la destitución. Además, es una señal que le está dando la Asamblea al Presidente, quien no puede mantenerlo y no puede jugar como lo hizo incorrectamente en algún momento la expresidenta (Jeanine Áñez)”, indicó.

En la misma línea, el diputado del MAS Gualberto Arispe, de la fracción evista, espera que el presidente Arce no siga el camino de la expresidenta Jeanine Áñez.

“En cuestión ética y moral, ya está (censurado), es un ministro que se aplazó, pero veremos, esperemos que no actúe como un gobierno de facto, no respetando la decisión de la Asamblea, haciendo continuar al ministro, tal como hizo en algún momento la señora Áñez, esperemos que no pase aquello”, señaló.

Arispe aseguró que esta censura es para que el presidente Arce “continúe con una buena gestión apartándose de estos malos elementos que no hacen bien al desarrollo del Gobierno nacional”.

Por su parte, el diputado de Creemos Erwin Bazán afirmó que en el acto de interpelación a Del Castillo, por el tráfico de autos robados en Chile que terminan en Bolivia, realidad “primó la coherencia para luchar contra la corrupción y los autos chutos”.

Además, “aunque los diputados del ala de Arce hoy estén llorando por su derrota en el parlamento, lo cierto es que aquí no hay pactos ni alianzas (con los evistas)”, aseguró.

Mientras, el gobernador de Santa Cruz y líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, consideró que la censura del ministro Del Castillo “en lo moral (…) también es para Luis Arce”.

