Argentina sigue siendo el principal destino de la migración boliviana

La migración boliviana sigue buscando mejores oportunidades y Argentina continúa como el destino preferido para los bolivianos que dejan el país. Este sector se dedica principalmente a la agricultura, al negocio textil y al comercio en suelo argentino. Brasil y Chile también siguen en la lista de naciones elegidas por bolivianos que deben salir en busca de mejores oportunidades.



La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzó hace cuatro días el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2024, el cual revela significativos cambios en los patrones migratorios mundiales, incluyendo una cifra récord de personas desplazadas y un aumento considerable de las remesas internacionales.



Este informe muestra que la migración boliviana mantiene su preferencia en Argentina como país de destino para encontrar fuentes laborales, ya sean legales o ilegales. No existe un número oficial de bolivianos que viven en territorio argentino, pero según el Censo 2022 desarrollado en Argentina, hay 338.299 residentes en ese país. El pico de migración boliviana tuvo fecha el 16 de septiembre de 2010, principalmente en zonas del norte del país, como la provincia de Salta y Jujuy. Ahora, los compatriotas se trasladaron hacia Buenos Aires, la capital.



Esa es la cifra que refleja una situación legal, pero se calcula que el número de connacionales en situación irregular pasa el millón y medio de migrantes. El informe de la OIM no tiene indicadores sobre esta realidad que es el reflejo de una compleja realidad.



“Argentina tuvo el mayor número de inmigrantes en América del Sur en 2020 (más de dos millones), y la mayoría procedía de países de la subregión como Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia”, dice parte del informe de la OIM respecto a la región.



Además, este documento establece que la migración en Bolivia abarca el 1,4% de la población nacional. Esa perspectiva es hasta el año 2020 y se prevé que estos datos sean actualizados este año con la información que sea entregada del Censo-2024.



“La situación de los migrantes venezolanos (incluidos los refugiados) sigue siendo desafiante, y millones continúan experimentando los impactos de su desplazamiento. A finales de marzo de 2023, había más de siete millones de refugiados y migrantes desplazados venezolanos en todo el mundo, y la gran mayoría (más de 6 millones) estaban alojados en países de América Latina y el Caribe. En mayo de 2023, Colombia albergaba el mayor número de venezolanos (más de 2,5 millones), seguida de Perú (más de 1,5 millones) y Ecuador (alrededor de medio millón)”, dice el texto respecto a la migración venezolana en América del Sur.





Envío de remesas





La participación de los migrantes bolivianos en los mercados de trabajo en el exterior ha favorecido al envío de remesas que en la pasada gestión alcanzaron 1.287 millones de dólares. Se estima que más de un millón de bolivianos radican en diferentes países del mundo.



Según los últimos datos publicados por Naciones Unidas (ONU), para 2020, se registraron 927.244 bolivianos en distintos países. Esta cantidad representa el 7,8% de la población total (según estimaciones del INE que calculó en 11,6 millones de personas para ese año). Este número representa al registro legal, pero existe otra cantidad no registrada que vive de manera irregular en los países de acogida.



De acuerdo con Naciones Unidas, los principales países de residencia de los bolivianos son Argentina, con 338.299 personas; España, con 159.936; Chile, con 128.782; Estados Unidos, con 80.028; Brasil, con 49.289; Perú, 28.165 e Italia 15.580. La ONU muestra datos oficiales y actualizados de acuerdo a los censos de cada país.



De acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre las elecciones generales en 2020, se sufragó en 29 países donde se tiene residentes bolivianos.



Estos datos pueden variar respecto a los obtenidos por algunos países de origen. Es el caso de Argentina, de acuerdo con el Registro Nacional de las Personas del Ministerio del Interior de Argentina, existen 658.559 residentes permanentes en el vecino país. Esta cifra es mayor a la obtenida en el censo de ese país.



Pamela Fernández, jefa de oficina de la OIM en Bolivia, indicó que el perfil laboral del migrante boliviano no es estandarizado o único, pero se lo considera como “muy trabajador”.



“Normalmente los migrantes bolivianos trabajan en emprendimientos o también con contratos de servicios o mano de obra. Por ejemplo, en Chile y Argentina se trabaja en diferentes sectores como la agricultura o manufactura, este último principalmente en Argentina”, explicó Fernández.



En 2017, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 38,2% de la población emigrante nacional tiene como principal destino a la Argentina.



Gustavo Morón, abogado argentino y activista de la comunidad boliviana en el vecino país, explicó a este medio que la mayoría de los migrantes bolivianos en ese país se dedican a trabajos temporales. Una mayoría de esos oficios, dijo el experto, se centra en la agricultura con los llamados “golondrinas”, que es un trabajo temporal para cosechar diferentes productos en varias zonas rurales de Argentina.



El caso de Mendoza es un claro ejemplo de trabajadores ‘golondrinas’. Muchos de los migrantes bolivianos están de paso, dicen que luego se irán a España o Chile. Entonces son trabajadores ‘golondrinas’ que aguantan en las condiciones que viven y trabajan, pero que nadie hace nada. No te olvides que Argentina es un país agroexportador, tiene que ver con la producción agrícola en todo sentido. Hay bolivianos que incluso van felices a trabajar, hay compatriotas que publican en Tik Tok cómo viven en esas condiciones. Hay normas, hay convenios, antes no se identificaba la trata, pero ahora sí”, detalló Morón.



Juan Carlos Ramírez, director de la organización World Vision, informó que desde 1970, el boliviano está migrando con bastante frecuencia a determinados países, entre ellos los de mayor migración son Argentina, seguido de Brasil y Chile. Más allá, están Estados Unidos y España, como principales destinos.



“Hay dos tipos de personas que están yendo en sentido laboral, uno que es más operario, en la parte del sector agrícola. Por ejemplo, en el norte de Chile, se ve que los migrantes bolivianos van a trabajar al sector agrícola al igual que en el norte de Argentina, pero también se dedican al comercio, principalmente en Argentina”, detalló Ramírez.