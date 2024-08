Arias espera explicación del INE sobre diferencia entre proyección y dato consolidado del censo

Dijo que, como municipio, ellos detectaron que hay más viviendas pero que no vive nadie en esas casas ; otros dos factores que pueden afectar la medición, en su criterio, son: la pandemia de Covid-19 y la migración de connacionales.

“Y el otro problema que me está preocupando es que quizás la migración al exterior es mayor de la que nos estamos imaginando. Ese dato todavía no lo tenemos. De repente íbamos a ser 13 millones, pero de repente 2 (millones) se han ido afuera”, dedujo, y por eso solicitó información que debe tener una explicación coherente, porque no solo en La Paz, sino en el resto de las capitales de departamento, se observan cifras de población distintas a las proyectadas.