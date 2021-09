Armin Lluta, dirigente cocalero: “Me siento perseguido y si quieren detenerme, háganlo legalmente”

Escucha esta nota aquí

La pelea por el control del mercado de Villa Fátima lleva varios años, pero la última semana estuvo marcada por enfrentamientos, agresiones a periodistas, destrucción de bienes públicos y denuncias de abuso policial. El dirigente Armin Lluta, opositor al MAS, suma a este escenario una denuncia de persecución que contrasta con un operativo realizado cerca de la clínica donde fue atendido.



- ¿Qué es lo que pasó esta semana? Sus allegados denunciaron, al inicio de esta semana, que fue secuestrado.

Alquilo un cuarto cuando vengo a La Paz. Soy del campo. Pero, esa noche (el lunes 20 de septiembre), he tenido que escapar porque varias personas me persiguieron para golpearme.

He tenido que escapar hasta la avenida Periférica, me resguardé en una casa particular, pero la Policía se ha quedado ahí cerca a vigilar. Vino una patrulla de la Utop (la Unidad Táctica de Operaciones Policiales) y los policías han querido ingresar a esa vivienda, donde estaba alojado.

La señora salió y les dijo ‘Armín no vive en esta casa’ y yo he tenido que escapar. Aun así, dos personas me comenzaron a perseguir. Escapé varias cuadras hacia abajo, hasta que llegué al río. En eso varios perros salieron y los que me estaban siguiendo se desanimaron. Llamé a varias personas para que me ayuden.

- Pero, qué le han dicho. ¿Le han lastimado?

Me han amenazado. De que si no renuncio al cargo me van a matar, que el único dirigente legal es Arnold Alanes. Aseguraron y el Gobierno lo va a reconocer y que ‘tú irás a la cárcel’. ‘Tienes que renunciar al cargo, de lo contrario tu vida corre peligro. En otra te vamos a matar’. Esas fueran las amenazas.

Esas son acciones de cobardes y veo que Arnoldo Alanes es quien ha preparado todo esto, porque ellos, las personas que me perseguían, mencionaron su nombre. Yo sospecho.

- ¿Qué hará? ¿Denunciará este caso a las autoridades?

Me comuniqué con mi asesora legal para que se haga la respectiva denuncia sobre este caso. También, lamento que no respeten mi derecho a la salud. Cuando me estaban atendiendo he tenido que volver a escapar porque la Policía llegó y lanzaron gases, cuando no había ninguna manifestación en ese lugar.

Voy a una casa y la Policía no me deja vivir tranquilo. No estoy en paz. Si quieren ejecutar una orden de aprehensión, que la ejecuten, pero legalmente.

- ¿Qué opinión tiene sobre los otros dirigentes?

El Gobierno maneja el grupo de Arnold Alanes. No se ha hecho un evento electoral sano. Alanes pertenece a la zona roja. Adepcoca es de los productores de la zona originaria y ancestral.

Al señor Fernando Calle no lo conozco. Sé que es de Chulumani. Estamos teniendo acercamientos con él, porque ellos sí pertenecen a la zona originaria. Me mantengo como dirigente, pero estamos buscando la unidad. Nos vamos a unir.