“Aún no logro llorar como debería, ni tampoco respirar”: muere el hijo de Amalia Pando

“Él desbordaba amor, inclusive por los gatos, y disfrutaba de la buena comida, todo en él, mi amado Manuel, era pasión. Él y yo compartimos 38 años, 38 cumpleaños, 38 navidades, sin duda no habrá mejores”, afirmó.

“Gracias Manuel porque contigo tuve una vida dichosa. Te vi graduarte de ingeniero y después de arquitecto, pero nada me hizo más feliz que verte convertido en un extraordinario periodista, de los que logra millones de seguidores”, continuó.

Señaló que su hijo “ se fue sin despedirse porque no tuvo tiempo ”, pero tiene la esperanza de volver a verlo en sus sueños y “en el olor de las plantas que amaba y de la comida que disfrutaba”.

“Aún no logro llorar como debería, ni tampoco respirar. Yo también me dejaría ir si no fuera una pequeñita atada a la vida”, agregó.