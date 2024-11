Avanza el desbloqueo de la carretera al occidente con movimiento policial y militar

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) aseguró en una entrevista con EFE que si el Gobierno lo captura habrá un "levantamiento" contra el mandatario, Luis Arce, por parte de los movimientos indígenas, al tiempo que indicó que las Fuerzas Armadas "se amotinarán".



Morales está atrincherado desde hace 17 días en la región del Chapare, en la región de Cochabamba, su bastión político y sindical, al tiempo que sus seguidores empezaron a bloquear las principales carreteras en el centro del país, en defensa del exmandatario ante una posible orden de captura por un caso de trata de personas y estupro.



“Yo tal vez puedo exagerar pero puedo asegurar que hay un levantamiento (de ser capturado), tengo audios que me llegan de militares y policías, los militares me dicen por una parte ‘nos estamos amotinando, no vamos a seguir’, porque están cambiando al mando rápidamente”, enfatizó Morales.



El expresidente indicó a EFE que los bloqueos son el inicio de una "rebelión contra la traición de Lucho (Arce)" y que los sectores indígenas y campesinos 'evistas', como se le llama a sus seguidores, decidieron bloquear por su cuenta sin que él lo decidiera y a raíz de los problemas económicos del país, como la falta de combustible y el encarecimiento de la canasta básica.