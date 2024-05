Baila con devoción y lujo. Conozca la historia de Luz, madre y empoderada empresaria

El conjunto dorado de joyas que muestra para esta entrevista con EL DEBER consta de los aretes, el prendedor que sujeta la manta, el collar y el ramillete del sombrero. “La temática son las flores, que representan la belleza y la pureza”. Admite que ese conjunto es sólo para ocasiones especiales. “No voy a usarlo en una Diana, o un ensayo. Ya me pasó una vez que mi esposo me acababa de regalar un prendedor de oro puro, y pese a que yo tenía un ahijado que me estaba cuidando, se acercó un joven alto y de buena presencia, me arrancó la joya y escapó. Mi encargado de seguridad fue tras él, pero luego me dijo que le había sacado un cuchillo. Era mejor preservar la vida, así se lo tomó mi esposo”, recuerda.