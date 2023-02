Banco Central de Bolivia aclara que las reservas internacionales se mantienen estables y descalifica a economistas

ECONOMÍA

En menos de un mes las divisas del Banco Central de Bolivia se desploman en $us 248 millones

El 24 de enero habían $us 620 millones y en en el último reporte llegan a $us 372 millones. Las reservas en oro están en $us 2.592 millones. El global de las reservas internacionales, que suman oro y divisas, cayeron de $us 3.872 millones el 24 de enero, a $us 3.538 en este último reporte