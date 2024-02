Barrientos advierte: “Mientras no se apruebe (la salida de autoprorrogados), no vamos a aprobar ningún crédito”

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos aseguró este miércoles que no se aprobará ningún crédito del Gobierno en la Asamblea Legislativa mientras no se viabilice la salida de los magistrados “autoprorrogados”.

“Si ellos (los arcistas del Movimiento Al Socialismo) no cumplen su parte del trato, que es aprobar (los proyectos de ley) 073 y 075, aquí no hay ningún crédito que se apruebe, se pierden sus 800 millones (de dólares), nosotros no aprobaremos nada, porque aquí ha habido acuerdos políticos que se tienen que respetar”, afirmó Barrientos en una entrevista con EL DEBER Radio.