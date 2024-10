Bloqueo evista: Fiscal General llama a restablecer la paz social y dice que “sin ningún sentido provocan enfrentamientos”

Agregó que los manifestantes están provocando que quienes producen no se beneficien con el esfuerzo de su trabajo porque, debido al bloqueo indefinido de carreteras, en respaldo del expresidente Evo Morales.

“En nuestro país estamos a días de un feriado importante (Todos Santos) y no puede ser que no hagamos conciencia para que se pueda restablecer la paz social en nuestro país. Por eso, no estando dentro de las facultades (de la Fiscalía) la labor preventiva, pero sí el afán de defender a la sociedad, hacemos también un llamado a todas las personas que están inmiscuidas en estos hechos, que hoy investiga la Fiscalía, que reflexionen y sepan que hay personas que quieren trabajar, producir y necesitan la libre transitabilidad”, continuó.