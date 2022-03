Bloqueo Río Seco-Desaguadero entra a un callejón sin salida y nadie se hace responsable

Escucha esta nota aquí

El conflicto por el bloqueo de la carreta Río Seco-Desaguadero entró en un callejón sin salida porque el Gobernador de La Paz, Santos Quispe, abandonó la mesa de negociación que se realizaba en el Ministerio de Obras Públicas aduciendo que el Gobierno no quiere aportar a la solución; mientras el ministro de esa cartera, Édgar Montaño, responsabilizó a la primera autoridad departamental de ser el responsable de obstaculizar la solución.





“La llave para la solución de este conflicto, para la construcción de la doble vía Río Seco-Desaguadero está en manos de la Gobernación, lo he dicho una y mil veces, ellos tienen en estos momentos la solución, me he comprometido con el 80% del financiamiento y lo que pedimos nosotros es que la Gobernación de La Paz honre el compromiso del 20%”, dijo el ministro Montaño en conferencia de prensa.





El 18 de marzo en la madrugada, pobladores de las comunidades ribereñas del lago Titicaca iniciaron un bloqueo de caminos a lo largo de los 98 kilómetros de la ruta Rio Seco-Desaguadero demandando la construcción de una doble vía, pues era un compromiso del Gobierno de Evo Morales en 2017. La ruta ya tiene proyecto a diseño final y debería empezar a construirse, pero las pugnas políticas entre el Gobierno central y la Gobernación impiden la realización del proyecto.





Los porcentajes





Los campesinos de los pueblos lacustres continúan en la ciudad de La Paz y bloqueando las distintas arterias; mientras Gobernación y Ejecutivo se pasan la pelota sobre quién es responsable de solucionar el conflicto.





Montaño afirmó que todos los proyectos de construcción de carreteras fundamentales tienen 80% de aporte del gobierno central y 20% del gobierno regional, sin embargo, no pudo precisar en qué normativa está fijado ese porcentaje.





Santos Quispe dijo que su administración podría financiar el 10% del proyecto y pidió que el Gobierno se haga cargo del 90%, la propuesta no fue aceptada por Montaño quien insiste en la fórmula 80-20.





Según el cálculo de Montaño, la carretera tendría un costo de $us 400 millones aproximadamente, lo que significa que la Gobernación de La Paz debería aportar con $us 80 millones y los restantes 320 debería salir del financiamiento gubernamental.





Los comunarios aceptaron la propuesta del Gobernador de aportar el 10%, pero el ministro Montaño insiste que la ley manda que los porcentajes son del 80 y 20%.

