Bolivia aumenta cultivos y Colombia sugiere despenalizar la cocaína

Por ahora, los resultados del primer año de gestión de Luis Arce, después de la gestión de Áñez no reflejan una mejoría. Por el contrario, las proyecciones vaticinan que incluso superará las 30.000 hectáreas.

El especialista en asuntos de seguridad y prevención de drogodependencias, Franklin Alcaraz, no cree al 100% en los datos suministrados por la oficina de Naciones Unidas, porque son proporcionados por el gobierno de cada país.

“La Unodc se basa en informes oficiales. Hay un tipo de plantación de coca que no se detecta a través del satélite. Es la que se encuentra sembrada bajo platanales, árboles frondosos, que son difíciles de detectar, y no se puede confiar en el trabajo de terreno, porque la fuente es el Ejecutivo nacional”, explicó Alcaraz.

“Ajustes de cuentas, narcotráfico sin control, criminalidad, feminicidios etc. etc. etc. El cargo le quedó grande, el tiempo se acaba”, posteó la hija de la exmandataria.

En respuesta, Del Castillo la invitó a revisar datos. Indicó que en su gestión se incautaron 13.48 toneladas de cocaína frente a las 9.14 toneladas en el periodo de Áñez.