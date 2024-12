Bolivia es calificada como "parcialmente libre" por la ONG Freedom House

La puntuación total más alta que se puede otorgar en materia de libertades civiles es 60 (o una puntuación de 4 para cada una de las 15 preguntas). Las puntuaciones de la edición anterior se utilizan como punto de referencia para el año actual que se analiza. Normalmente, una puntuación se modifica sólo si ha habido un acontecimiento real durante el año que justifique una disminución o una mejora (por ejemplo, una ofensiva contra los medios de comunicación, las primeras elecciones libres y justas del país), aunque ocasionalmente se registran en las puntuaciones cambios graduales en las condiciones (en ausencia de un acontecimiento destacado).



* Estado de Libre, Parcialmente Libre, No Libre – La combinación del puntaje general otorgado por los derechos políticos y el puntaje general otorgado por las libertades civiles, después de ser ponderados de manera equitativa, determina el estado de Libre, Parcialmente Libre o No Libre (ver la tabla a continuación).



* Democracia electoral – Freedom in the World asigna la designación de “democracia electoral” a los países que han cumplido con ciertos estándares mínimos de derechos políticos y libertades civiles; los territorios no están incluidos en la lista de democracias electorales. Según la metodología, una designación de democracia electoral requiere una puntuación de 7 o más en la subcategoría Proceso electoral, una puntuación general de derechos políticos de 20 o más y una puntuación general de libertades civiles de 30 o más. Estos umbrales reflejan el hecho de que un sistema electoral democrático requiere no solo procedimientos de votación justos y competencia política básica, sino también cierto respeto por el estado de derecho y las libertades civiles como la libertad de reunión. La designación de “democracia electoral” de Freedom House no debe equipararse con “democracia liberal”, un término que implica una observancia más sólida de los ideales democráticos y una gama más amplia de libertades civiles. En Freedom in the World , la mayoría de los países libres podrían considerarse democracias liberales, mientras que algunos países parcialmente libres podrían calificar como democracias electorales, pero no liberales.



Antes de la edición de 2020, Freedom in the World asignaba a cada país o territorio dos calificaciones (una para los derechos políticos y otra para las libertades civiles) en función de sus puntuaciones totales en las preguntas sobre derechos políticos y libertades civiles. Cada calificación de 1 a 7 (1 representa el mayor grado de libertad y 7 el menor) correspondía a un rango específico de puntuaciones totales. El promedio de las calificaciones determinaba el estado de Libre, Parcialmente Libre o No Libre. Si bien la fórmula subyacente para convertir las puntuaciones en estado sigue siendo idéntica, a partir de la edición de 2020 Freedom in the World ya no presenta las calificaciones de 1 a 7 como un elemento separado de sus hallazgos. Las calificaciones aún se incluyen en los datos brutos disponibles para descargar.