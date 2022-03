Bolivia ratifica que la reivindicación marítima es “irrenunciable” y espera que eso no impida un relacionamiento con Chile

Escucha esta nota aquí

El Gobierno espera que la posición “divergente” que existe sobre el tema marítimo no impida el relacionamiento con Chile. El canciller Rogelio Mayta respondió este martes a los dichos del nuevo presidente de la vecina nación, Gabriel Boric, señalando que la reivindicación nacional es “irrenunciable”.

“No obstante de tener posiciones divergentes, eso no limita la posibilidad de abordar otros temas de interés para nuestros países, tampoco debería ser un obstáculo para que nosotros sigamos sosteniendo nuestra reivindicación marítima”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

Ayer, en un contacto con prensa internacional, el flamante jefe de Estado chileno sostuvo que no se negocia la soberanía de su nación, en referencia al diálogo que tuvo con el presidente Luis Arce, en el que se abordó diversos temas, como el mar y el “uso de las aguas internacionales”.

“Chile, por supuesto, no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país. En eso no hay mayor novedad. Yo entiendo que el presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero lo que yo he invitado al presidente Arce, y yo creo que hay una buena disposición por parte de ambos, es a, como dice el refrán popular, no poner la carreta delante de los bueyes”, manifestó el mandatario del país vecino.

El canciller “valoró” los criterios de Boric para “fortalecer” el relacionamiento bilateral y enfatizó que eso debe realizarse “sin condiciones, buscando soluciones creativas y constructivas en temas sensibles y de interés para ambos países”, en base al “diálogo y confianza mutua”.

“Iremos construyendo esta agenda, hay temas que para nosotros son de interés, contrabando, libre tránsito, migración, temas consulares para proteger recíprocamente a nuestros connacionales y oiremos las preocupaciones que tengan en Chile en este relacionamiento bilateral”, remarcó la autoridad.

Recalcó que existen criterios contrarios en relación al tema marítimo, pues Chile considera que es un asunto cerrado y Bolivia expresa que la Corte Internacional de Justicia “hizo un llamamiento a que pueda seguirse dialogando para encontrar una solución”.

Sin embargo, enfatizó que “los temas de relacionamiento internacional son muy delicados, no creemos que deban realizarse o resolverse en el ámbito de los medios de comunicación, por eso nosotros, en el transcurso de las siguientes semanas, nos esforzaremos para realizar (una agenda) de forma profesional, con nuestros equipos y cuando sea pertinente, dar a conocer los avances, los posicionamientos que se tengan como Cancillería”.