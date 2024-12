Bolivia y Chile acuerdan cooperación migratoria, tránsito fronterizo y lucha contra el contrabando

Autoridades de Bolivia y Chile firmaron tres convenios referidos a: cooperación migratoria, tránsito fronterizo y lucha contra el contrabando, informó este lunes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.



“Hace un par de días, hemos suscrito tres convenios que son de suma importancia para todo el pueblo boliviano (…) el primer convenio es de acuerdo de cooperación migratoria, que tiene cinco objetivos; básicamente estipulan reciprocidad para el ingreso de ciudadanos chilenos al Estado Plurinacional de Bolivia y de ciudadanos bolivianos hacia la República de Chile”, explicó en conferencia de prensa.



El Acuerdo Migratorio Bolivia – Chile apunta a mejorar la gestión migratoria entre ambos países.



Sus objetivos principales son: procedimientos comunes para el retorno o ingreso de personas migrantes, criterios unificados para facilitar el ingreso de ciudadanos en ambos territorios, adoptando normas más beneficiosas, protocolos bilaterales para sanciones migratorias y respeto a normativas de ingreso y egreso.



También contempla plazos claros para atender solicitudes de residencia de ciudadanos de ambos países y la protección especial a menores de edad y víctimas de trata o tráfico ilícito de personas.



“Los bolivianos que se trasladaban hacia la República de Chile iniciaban sus trámites para efectuar o solicitar una residencia temporal de trabajo y esperaban tres, cuatro, cinco, incluso seis meses y tenían que realizar un pago. En septiembre, en la gestión anterior (2023), logramos que esta residencia sea de manera gratuita y en esta última oportunidad hemos logrado que la residencia sea otorgada en un plazo no mayor a 15 días”, indicó en conferencia de prensa.



Con el segundo acuerdo, sobre Tránsito Vecinal Fronterizo se implementará una Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo que facilitará el ingreso, permanencia y salida ágil de habitantes de zonas fronterizas.



Se incluye requisitos específicos y controles diferenciados para beneficiar a los ciudadanos de ambos países que transiten por puntos de control migratorio.



“Aquellas poblaciones que conviven entre la línea fronteriza entre Bolivia y la República de Chile no van a tener la necesidad de sacar ningún tipo de visado, ni ningún tipo de residencia, sino que a partir de ahora, la Dirección General de Migración va a tener que realizar todo un estudio en estas poblaciones fronterizas y les va a otorgar una tarjeta de tránsito vecinal”, detalló.



Estas personas, mostrando esa tarjeta podrán ingresar hacia territorio vecino ya sea Chile o Bolivia por un plazo no mayor a tres días.



“Un tercer convenio que hemos suscrito es un convenio vinculado a materia de contrabando, donde básicamente las autoridades bolivianas y chilenas nos obligamos a trabajar voluntariamente en materia de lucha contra el contrabando”, explicó.



Del Castillo indicó que se fortalecerá la cooperación y coordinación contra el contrabando. Las acciones incluyen prevención y detección del ilícito, en línea con las legislaciones nacionales, involucrando instituciones de orden y seguridad pública y el Servicio Nacional de Aduanas de Chile.