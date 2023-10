Cabildo: CSUTCB mantiene invitación a Evo y espera que "recapacite"

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que dirige Lucio Quispe, ratificó este miércoles que el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, continúa invitado para el cabildo del próximo 17 de octubre en la ciudad de El Alto.



"Si bien están invitadas todas las autoridades, como nuestro hermano presidente (Luis Arce) y vicepresidente (David Choquehuanca), también está invitado a la convocatoria el hermano Evo Morales que actualmente es nuestro líder, nuestro expresidente; esperemos que participen, esperemos que vean la realidad, esperemos que se saquen la venda de los ojos y vean el verdadero pensamiento del pueblo boliviano", dijo Mario Seña, secretario general de la CSUTCB.



El lunes, en una conferencia de prensa, Morales informó que no participará del cabildo de los sectores que apoyan al gobierno de Luis Arce porque considera que es para "invalidar" el congreso del MAS llevado en Lauca Ñ a principios de este mes.



"Lucho organiza un cabildo para invalidar el congreso del MAS-IPSP (y esta situación es) otro argumento de la derechización del gobierno de Lucho y David. Me ha sorprendido que estaría en la convocatoria, (pero yo) no tengo ninguna invitación (oficial), además de eso, enviar invitación al cabildo es sobre el MAS y el MAS hizo su congreso legalmente. (Por tanto) ir allá sería desconocer la convocatoria de la dirección (del MAS) y esta dirección, por supuesto, no va a participar", afirmó Morales.



Sin embargo, Seña ahora espera que Morales y sus allegados "recapaciten" porque aseguró que en el cabildo, que pretende reunir a más de un millón de personas, lo único que se buscará es la unidad.



"Indican que no será partícipe, pero nosotros somos respetuosos, lo único que siempre decidimos: esperemos que recapaciten nuestros líderes, esperemos que escuchen al verdadero pueblo que manifiesta su pensar. Nosotros no somos quiénes para cuestionar o alejar a nadie, sino más bien queremos que estén con su verdadero pueblo, queremos que escuchen a su verdadera población", remarcó el dirigente campesino en una entrevista con Bolivia Tv.



Proclamaciones



Seña, por otro lado, confirmó que en el cabildo no habrá ninguna proclamación de candidatos para las elecciones de 2025 porque aseguró que esta posibilidad "no se ha analizado ni se ha debatido en ninguna instancia de las organizaciones sociales".



"Así también, no se desconocerá a nadie, porque nosotros lo único que siempre hacemos es buscar la unidad; con los desconocimientos o autodesconocimientos no se hace la unidad, no se consigue la unidad, por ello está totalmente descartado", añadió.