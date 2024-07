Camacho agradece a Milei por su pronunciamiento contra la "falsa denuncia de golpe"

El gobierno argentino, en su comunicado, indicó que "el relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano. El partido político gobernante controla el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas". También alertó sobre el "peligro" en el que se encuentra la democracia boliviana y llamó a las fuerzas políticas de Bolivia a garantizar el Estado de Derecho.



El mismo miércoles 26, la canciller argentina, Diana Mondino, si bien no se refirió explícitamente a Bolivia, había publicado en X: “Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”.