Camacho dice que la democracia está "secuestrada" y ve una "crisis terminal" en el MAS

"En Bolivia, sufren cárcel o persecución política los líderes universitarios, vecinales, cívicos, sindicales, indígenas y campesinos, profesores de universidades, rectores, defensores de los derechos humanos, sacerdotes, periodistas, mujeres dirigentes y toda persona particular o autoridad electa que no piense y que no actúe como impone el régimen", aseguró.