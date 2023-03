Camacho pide a la CIDH conformar otro GIEI y expone su versión de la crisis de 2019

“La entrevista era necesaria, no para que me queje de las violaciones constantes a mis derechos humanos que vengo sufriendo desde el día que me secuestraron (en diciembre de 2022 por el caso Golpe I), sino para que los comisionados de la CIDH escuchen directamente desde mi boca el relato de lo que realmente sucedió durante las protestas de los 21 días del año 2019, cuando junto al pueblo vencimos el fraude de Evo Morales y recuperamos nuestra democracia, esa democracia que ahora nuevamente se encuentra herida y en riesgo de desaparecer”, escribió Camacho en su misiva.