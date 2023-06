Caso YPFB se investiga desde abril, ya declaró Dorgathen y piden convocar al hijo del presidente Arce

“En realidad ya ha sido admitido (el caso) en el mes de abril, estamos hablando de hace más de un mes que ya estamos investigando ese caso, no es que ayer se haya admitido”, dijo en una corta entrevista el fiscal paceño.

De acuerdo con el documento que presentaron las exautoridades el jueves, el fiscal Armando Pereira Rosas les comunicó el inicio de investigaciones el 11 de mayo de este año, y no esta semana, como hicieron conocer los exministros.

En la conferencia de prensa de Carlos Romero, este incluyó a Luis Arce Mosqueira , hijo del presidente del Estado, en la denuncia de supuestos sobreprecios por la compra de combustibles , aunque admitió que no tiene una acusación puntual contra el primogénito presidencial.

“No sabemos, seguramente esta investigación va a establecer si realmente tienen o no participación estas personas, los estamos mencionando para investigar”, dijo Romero cuando le consultaron sobre la participación que supuestamente tendría el hijo del primer mandatario.

“Biensísimo, lo dijimos en su momento, le hemos dicho al hermano Evo que deje de denunciar desde una cabina de televisión o de radio y vaya a la Fiscalía, y si hoy ya aceptó la Fiscalía no significa que (el hijo del presidente) sea culpable o no, simplemente se va a iniciar una investigación, los felicito. Yo pedí en su momento al señor Romero que vaya y denuncie, creo que eso ha hecho, bien, obediente, me alegra mucho”, dijo la diputada.