Choferes cierran 'mil esquinas' en La Paz y culpan a Arce y Evo por la escasez de combustibles

Consultado acerca de si la solución viene por la renuncia del presidente Luis Arce como demandan los evistas que bloquean las carreteras de Cochabamba desde hace diez días, Paco señaló que no pasará nada porque Evo no tiene una varita mágica. “El pueblo es el que paga los platos rotos. Ellos manejan la economía del país y este bloqueo político es por intereses netamente personales”.

No solo la población sufre las consecuencias de la protesta. Un farmacéutico que pidió la reserva de su nombre dijo que los conflictos sociales derrumban las ventas hasta un 80% en momentos en que los medicamentos han subido de precio, lo que influye en una caída de la demanda. “Ya me da hasta vergüenza decir los precios a las personas porque se incrementaron en demasía y nosotros no tenemos la culpa, obedece a la escasez de dólares”, precisó a tiempo de mencionar que muchas medicinas llegan a los mercados de Santa Cruz, pero no a La Paz.