Choquehuanca: “No nos van a apagar, la división no puede vencer”

Hay que “hablar de la vida, hablar de la revolución, hablar del cambio y también hablar sobre nuestro proceso de cambio. Hermanos; no nos van a apagar, la división no puede vencer, el racismo no nos puede vencer y no nos va a vencer, los paceños somos vencedores, somos luchadores”, dijo Choquehuanca durante un acto realizado en la Asamblea Legislativa por el comienzo de las fiestas julias en La Paz.