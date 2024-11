Choquehuanca: “Nuestro proceso de cambio ha sido dañado, basta de sabotearnos entre nosotros. El verdadero líder no debilita”

“ Nuestro proceso de cambio ha sido dañado en el tiempo, ha sido desnaturalizado ; todavía no hemos colocado los cimientos del Estado Plurinacional para construir unidad, armonía y paz. Hoy día, los cuatro poderes del Estado colonial y republicano se están cayendo a pedazos”, dijo.

Señaló que esa “descolonización total” tiene que ser obra de los pueblos y no esperar que sea de los políticos de izquierda o derecha, que “sólo han aprendido a dividir a los pueblos y a servirse del Estado”.





Choquehuanca agregó que el Estado necesita de guías o de líderes que no mientan, no roben ni calumnien. Pues, remarcó que el verdadero líder es aquel que hace pensar a su pueblo y no impone lo que piensa.