Cívicos impulsan una ley de padrón electoral y envían una carta al presidente Arce

La dirigencia cívica de Santa Cruz quiere que se realice un nuevo padrón electoral en el país rumbo a las elecciones generales de 2025 y con ese propósito, incluso, elaboró un anteproyecto de ley que ya fue presentado en distintas instancias.



Este jueves, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach, en una entrevista con EL DEBER Radio, contó que esta iniciativa, inicialmente, "ya fue presentada a la totalidad de los miembros de la Brigada Parlamentaria".



Señaló que la semana pasada pidieron a la presidencia de dicha instancia legislativa convocar a una sesión de la Brigada "para que sea tratado el anteproyecto de ley, en el entendido de que el Gobierno no quiere un nuevo padrón y al Órgano Electoral, al parecer, le da flojera (con la) excusa del tema presupuestario".



Luego, según el dirigente, este anteproyecto, de ley de 11 artículos, fue presentado en Tarija, donde recientemente se realizó una reunión nacional de cívicos.



"Obviamente el anteproyecto de ley puede ser perfectible, explicamos brevemente (su contenido) y sugerimos que ellos (los otros comités cívicos) puedan hacer la revisión que corresponda con sus equipos y también puedan presentar en sus brigadas parlamentarias para que esto sea un movimiento en las nueve brigadas (parlamentarias)", dijo.



"Además, dimos un paso más, enviamos una carta al presidente del Estado (Luis Arce)", reveló Larach.



Explicó que, hasta ahora no habían informado de esta carta de manera pública porque no tenían la confirmación de su recepción.



"Pero hoy tenemos (la confirmación y en la carta) hemos argumentado perfectamente por qué es necesario un nuevo padrón electoral, no solamente por los hechos que vienen sucediendo en los procesos electorales, sino porque el caso Marset ha desnudado la vulnerabilidad que hay en las bases de datos (de distintas instancias)", afirmó.



La carta a Arce fue enviada por Larach el pasado 6 de octubre y tiene un sello de recepción del 9 de octubre.



En la misiva, el dirigente cívico cuestiona que, "si el señor Sebastián Marset (presunto narcotraficante uruguayo prófugo de la justicia) logró obtener una cédula de identidad como ciudadano boliviano, ¿podría haberse registrado (también) dentro del padrón electoral boliviano y haber votado en las elecciones nacionales, departamentales y municipales?".



"Esta última interrogante, señor Presidente, es la que nos mueve a remitir esta carta. Es bien conocido que gran parte de los ciudadanos bolivianos sostiene que el padrón electoral no es confiable y el caso Marset alimenta las dudas ya existentes", argumenta Larach en su misiva.



Asimismo, el líder cívico remarca que alguien logró vulnerar la norma y obtuvo un documento de identidad que bien puede haber sido utilizado para penetrar en el registro de personas habilitadas para ejercer su derecho al voto en los procesos electorales.



Y, en ese sentido, Larach solicita al presidente Arce instruir la realización de una "auditoría del Servicio General de Identificación Personal (Segip) no solo en sus procedimientos y controles, sino que comprenda el cruce de información con el Servicio de Registro Cívico (Serecí)".



También le pide instruir, coordinar y gestionar con el Órgano Electoral "una auditoría completa al padrón electoral boliviano y, de ser necesario, se realice un nuevo padrón electoral con carácter previo a las elecciones a realizarse el año 2025".



Además, solicita al mandatario del país que, en el caso del padrón electoral, "participen en el proceso la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), como entidades confiables e imparciales que otorgarán validez y seriedad a los trabajos señalados y cuyos resultados garantizarán lo que todos los bolivianos demandamos: futuros procesos electorales confiables".