Comcipo ratifica paro de 72 horas y dice que el ala radical de Evo bloquea en carreteras

“El paro de 72 horas continúa y se va a ejecutar este lunes, martes y miércoles; y si no hacen caso a este departamento, este pueblo va a entrar en un paro general indefinido”, advirtió Roxana Graz, presidenta del ente cívico, en una conferencia de prensa.

Sin embargo, ante “aquellos dirigentes que no participen y no estén al lado de su pueblo, (…) las bases son las que tienen que rebasar a estos dirigentes; el paro tiene que acatarse (…) porque este movimiento es solamente cívico, no es político ni partidario”, agregó.