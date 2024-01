Conozca las orientaciones del Ministro de Educación, Edgar Pary, para las inscripciones escolares

"Nuestras actividades educativas 2024 inician con las inscripciones, que comienzan mañana lunes; para eso, nosotros recomendamos a nuestros padres y madres de familia no desesperarse ni hacer largas filas en las unidades educativas de alta demanda, pues ellas ya están cubiertas desde el mes de noviembre", sostuvo Pary, en conferencia de prensa.



Además, reiteró que los colegios privados realizarán el proceso de inscripción sin incremento de pensiones. "No tenemos incremento de ninguna naturaleza", remarcó; sin embargo indicó que el tema se analizará a futuro, así como el funcionamiento de estos establecimientos.



Pary informó que, en caso de haber irregularidades de cualquier tipo durante el proceso de inscripción, los padres de familia deben acudir a las Direcciones Departamentales de Educación o comunicarse con alguno de los números habilitados por el Ministerio de Educación: 715-49709, 715-50970 y 2-244-2144 interno 390.



Por otro lado, el ministro Pary aclaró que el carnet de vacuna contra el Covid 19 no es obligatorio para las inscripciones; sin embargo, exhortó a los padres de familia a acudir con sus hijos a los centros de salud para su correspondiente inmunización.



"Las vacunas no son requisito, pero sí es una obligación del papá y la mamá hacer vacunar a sus hijos, para evitar contagios de Covid", indicó Pary, a tiempo de recomendar la reactivación de los protocolos de bioseguridad en las unidades educativas para el comienzo de clases, fijado para el 5 de febrero.



En ese marco, la autoridad afirmó: "Como Ministerio de Educación, vamos a recomendar el uso de los barbijos en las unidades educativas, pues son infraestructuras cerradas que aglutinan muchas personas".